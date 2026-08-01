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Homem é preso por agredir a própria sobrinha em Anchieta

Briga teve como motivação uma disputa por herança deixada pela avó dela

Agentes da 31&ordf; DP (Ricardo de Albuquerque) foram os respons&aacute;veis pela pris&atilde;o
Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) foram os responsáveis pela prisão -
Rio – Um homem foi preso em flagrante por agredir a própria sobrinha no bairro de Anchieta, Zona Norte do Rio. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (31).
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De acordo com a Polícia Civil, a vítima se dirigiu à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) para relatar que havia sido agredida pelo tio durante um desentendimento familiar motivado pela disputa por uma herança deixada pela avó dela.
A partir destas informações, os agentes realizaram as buscas pela região e conseguiram localizar o homem, que não teve a identidade divulgada. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal.
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