Xuxa entra chorando em show em SP e agradece 'do fundo da virilha' pela presença dos fãs

A apresentadora Xuxa Meneghel entrou chorando em seu segundo show na capital, nesta sexta-feira, 31, em um Nubank Parque lotado. Emocionada pela quantidade de público - essencialmente adultos - ela disse que agradecia "do fundo do meu coração, do meu útero, da minha virilha" pela presença, em referência à polêmica da primeira apresentação. Xuxa usou um body prateado cavado na estreia de sua turnê "O Último Voo da Nave", no dia 25, que deixou parte de sua virilha exposta e gerou debates na internet sobre etarismo.

O figurino foi o mesmo no segundo show, mas, segundo ela, "com uma meia por baixo". "Não achei que ainda gostavam de mim. Tenho dormido depois das 3 horas da manhã porque fico ouvindo as histórias de vocês", contou, depois da dublagem de Doce Mel.

"Eu não sei cantar, não sei dançar, e vocês vem ver essa velhinha de 63 anos pagar mico", brincou. Ela afirmou ainda que, quando foi proposta a turnê, não acreditava que lotaria dois dia de show.

Com cerca de 25 minutos de atraso, Xuxa entrou no palco depois da sua nave icônica passear pelo estádio em um cabo de aço, para delírio dos ex-baixinhos e baixinhas. O figurino do público incluía fantasias de paquitos e paquitas, saias curtas, botas, chuquinhas no cabelo e pompom.

Com um grupo de dançarinos, ela dançou e dublou sucessos dos anos 80 e 90 como Parabéns da Xuxa e Arco Íris. Outros como como Quem quer pão?, que abria o programa na TV Globo durante o café da manhã, foram apresentados com nova roupagem, em funk misturado com música pop eletrônica.

Na plateia estavam a filha da apresentadora Sasha Meneghel, seu marido, João Lucas, e a atriz Bruna Marquezine, além de Eliana e o ex-marido de Xuxa Luciano Szafir. "Imagina quando meus netos virem esse show daqui alguns anos?", brincou. "Dizem que eu devia estar fazendo crochê."

Xuxa levou ao palco 13 paquitas de várias gerações, que dançaram sucessos como Fada Madrinha. A primeira delas, Andreia Veiga, teve problemas com o áudio ao tentar falar com o público e precisou esperar alguns minutos para troca de microfone.

Depois de cerca de 2h de show, em que a rainha dos baixinhos trocou de figurino algumas vezes, Xuxa encerrou a apresentação com dois dos seus principais sucessos Ilariê, cantada em várias línguas, e Lua de Cristal, que levou o público às lágrimas. "Um mundo sem preconceito, um mundo sem violência contra a mulher, criança e adolescente, esse é o meu sonho. E qual é o seu?" perguntou, antes de cantar o verso famoso "tudo pode ser, se quiser será, sonhos sempre vêm pra quem sonhar".

A turnê "O Último Voo da Nave" segue agora para Curitiba (26/9), Belo Horizonte (14/11), Rio de Janeiro (20/12) e volta à São Paulo em 27 de fevereiro de 2027 - o novo show foi anunciado nesta sexta, 31.