Após vendaval, cerca de 14 mil clientes seguem sem energia elétrica

Rio – Aproximadamente 14 mil clientes seguem sem fornecimento de energia elétrica em decorrência da ventania que atingiu o Rio de Janeiro na última quarta-feira (29). A maioria deles, de acordo com a Light, está concentrada na Zona Oeste da capital e em trechos da Baixada Fluminense.
Ainda segundo a concessionária, equipes estão nas ruas neste sábado (1º) para normalizar o serviço. A prioridade de momento são os reparos de maior complexidade, como a substituição de postes, cabos e outros equipamentos. Até o momento, cerca de 1,09 milhão de clientes tiveram o fornecimento restabelecido.
Já a Enel informou que do total de clientes prejudicados pelo vendaval, 1.300 permanecem sem o serviço na manhã deste sábado. Todos são moradores de Paraty, na região da Costa Verde.
Por nota, a concessionária, que afirma já ter retomado a luz para 99,7% de seus consumidores, explicou que os casos de Paraty são os mais complexos, pois “exigem a reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático”, o que inclui a substituição de postes, transformadores e recondução de quilômetros de cabos.
Tragédia e transtornos
Além dos apagões e outros transtornos, como quedas de ávores, o vendaval também deixou mortos. Em Santa Teresa, na Região Central do Rio, o ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e um amigo dele, Vandré Cordeiro da Silva, não resistiram após o desabamento de um muro provocado pelas rajadas de vento. Eles foram sepultados na tarde desta sexta-feira (31), no cemitério do Catumbi.
Já em Paraty, o corpo do pescador Celson Costa Júnior, de 60 anos, foi encontrado na quinta (30) após desaparecer em meio ao vendaval na praia de Tarituba.