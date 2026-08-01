Homem furta portão de alumínio na Zona Sul e acaba preso

Rio – Um homem acabou detido por furtar o portão de alumínio de um imóvel localizado na Rua Carlos Esmeraldino, no bairro da Lagoa, na Zona Sul. Agentes do programa Segurança Presente o abordaram momentos depois do crime, nesta sexta-feira (31).

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Segundo a Polícia Militar, responsável pelo programa, uma equipe realizava patrulhamento pela Avenida Borges de Medeiros, na altura da Frei Leandro, quando avistou o homem transportando o portão. Questionado sobre a origem do material, ele alegou tê-lo recebido como doação do Clube de Regatas Vasco da Gama, que possui uma sede náutica na região.

Ainda durante a abordagem os policiais receberam alerta de que uma vítima havia informado, pelo telefone 190, sobre um furto de portão de alumínio – uma câmera de monitoramento da região flagrou o momento do crime. Após contato com o denunciante, ficou constatado que o material em posse do então suspeito era o objeto furtado.

A equipe encaminhou o portão e o homem, que não teve a identidade divulgada, à 14ª DP (Leblon), onde ele permaneceu detido, à disposição da autoridade policial.