Homem mata três pessoas em ataque à faca em fábrica da Bombril no ABC

Alerta: o texto abaixo trata de temas como abuso de substâncias, dependência química e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

Três pessoas morreram em um ataque na fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, na manhã deste sábado, 1º.

O crime ocorreu por volta das 5h30 na unidade do bairro Rudge Ramos, localizada no km 14 da Rodovia Anchieta, e foi registrado como triplo homicídio no 2º Distrito Policial da cidade.

O homem era um funcionário de 33 anos terceirizado da empresa TPC. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ele matou a facadas três colegas de trabalho de 39, 44 e 54 anos.

"Ele foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde atentou contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do suicídio", informa a nota.

NOTA DA BOMBRIL

"Em relação ao caso do trabalhador terceirizado da empresa TPC, que na manhã deste sábado (01), dentro das instalações da Bombril, em São Paulo, atacou e vitimou três outros terceirizados, a companhia segue acompanhando a atuação da TPC, junto às famílias, para oferecer assistência e acolhimento necessários ao momento. Adicionalmente informa que o agressor, após a prisão, tirou a própria vida após deixar a fábrica. Em tempo, a Bombril reforça que acionou os órgãos responsáveis, acompanha e colabora com as investigações; e repudia veementemente o ato, se solidarizando com as famílias das vítimas."

NOTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

"A Polícia Civil investiga a morte de três homens, de 39, 44 e 54 anos, ocorrida na manhã deste sábado (1), em uma fábrica no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o autor de 33 anos, entrou em seu ambiente de trabalho e esfaqueou as vítimas, que faleceram. Ele foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde atentou contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do suicídio. As investigações prosseguirão, por meio de inquérito policial, pela equipe de homicídios, da DEIC de São Bernardo do Campo."

ONDE BUSCAR AJUDA

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes.