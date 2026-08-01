Brasil encerra Internacional de parabadminton com 8 medalhas de ouro

O grande destaque foi a paranaense Kauana Beckenkamp. Ela ficou com três medalhas de ouro. No individual, foi campeã da classe SL3 (comprometimento em membros inferiores). Na final, superou a indiana Tulika Jadhao por 2 sets a 0 (22/20 e 21/9).

Nas duplas mistas SL3/SU5, ao lado do sul-mato-grossense Yuki Roberto Rodrigues, venceu na decisão o paulista Rogério Oliveira e a paranaense Edwarda Oliveira por 2 sets a 1 (21/17, 16/21 e 21/15).

Kauana, nas disputas de duplas femininas SL3/SU5, ao lado da amazonense Mikaela da Costa Almeida, enfrentaram Tulika Jadhao (Índia) e Beatriz Monteiro (Portugal) e venceram por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/17.

Ainda neste sábado, o Brasil foi ouro e prata em mais três disputas ao longo do dia.

Na classe WH2 (cadeirantes), o ouro foi do paulista Júlio Cesar Godoy, que venceu o paraense Victor Rocha Amorim por 2 sets a 0 (21/13 e 21/14).

A maranhense Ana Carolina Coutinho Reis foi campeã na classe SL4 ao vencer Edwarda Oliveira por 2 sets a 0, (com parciais de 21/5 e 21/16). Rogério Oliveira foi ouro na SL4 (deficiência em membros inferiores) ao vencer o mexicano Maximiliano Avila Sosa por 2 a 0 (21/14 e 21/13).

Marcelo Conceição foi campeão ao lado de Júlio Godoy nas duplas WH1/WH2 ao vencer o brasiliense Amauri Alves Viana e o mineiro Rômulo Henrique Sousa. Na partida mais disputada do dia, Marcelo Conceição venceu o japonês Shoichiro Eguchi por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 26/24 e 29/27.

A delegação brasileira na competição contou com 97 representantes e, a partir de 4 de agosto, o time verde e amarelo disputa o Internacional do Peru, em Lima.

Confira todas as medalhas brasileiras:

Ouro

Individuais

Ana Carolina Coutinho Reis — SL4

Kauana Beckenkamp — SL3

Marcelo Conceição — WH1

Júlio Godoy — WH2

Rogério Oliveira — SL4

Duplas

Kauana Beckenkamp e Mikaela da Costa Almeida — duplas SL3/SU5

Yuki Roberto Rodrigues e Kauana Michelson Beckenkamp — duplas mistas SL3/SU5

Marcelo Conceição e Júlio Godoy — Duplas WH1/WH2

Prata

Individuais

Ana Gomes — WH1

Edwarda Oliveira — SL4

Maria Eduarda de Castro — SH6

Mikaela da Costa Almeida — SU5

Victor Rocha Amorim — WH2

Duplas

Ana Gomes e Milani Silva Gomes — Duplas WH1 e WH2

Amauri Alves e Romulo Soares — Duplas WH1/WH2

Dheyvid Almeida e Vinicius de Oliveira — Duplas SH6

Marcelo Alves Conceição — duplas mistas WH1/WH2, parceria com a espanhola Maya Alcaide

Maria Eduarda de Castro Leite Souza e Julia Vieira Huang — Duplas SH6

Rogério Júnior Xavier de Oliveira e Edwarda de Oliveira Dias — duplas mistas SL3/SU5

Bronze

Individuais

Abinaeceia Silva — SL3

Arthur Dias — WH1

Bruna Vasconcellos — SU5

Daniele Souza — WH1

David Souza Lima — SU5

José Chaves Neto — WH2

Maria Brenda Dias — SU5

Milani Gomes — WH1

Vinicius Oliveira — SH6

Yuki Rodrigues — SU5

Duplas