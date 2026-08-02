Desabafo em rede social

Nas redes sociais, a mãe do rapper, Márcia Gama Nepomuceno, celebrou a decisão da Justiça e afirmou que o filho ganhou mais uma batalha.

"Há batalhas que precisamos atravessar na raça, com fé e de joelhos diante de Deus. Esse tempo de deserto, tanto para mim quanto para toda a minha família, nos trouxe muitas lições. Nos fez amadurecer e crescer. A dor do mundo não vem apenas para nos ferir. Ela também vem para nos ensinar", publicou Márcia.

Com a decisão, Oruam deixa de ser considerado foragido da Justiça. Ele estava sendo procurado desde fevereiro, após ter a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas judiciais. Ele teria violado as regras do uso de tornozeleira eletrônica em cerca de 70 ocasiões.

Ainda durante a decisão, a juíza absolveu sumariamente Victor Hugo Vieira dos Santos, Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira e Pablo Ricardo de Paula Silva de Morais. Eles estavam sendo revistados por policiais no momento em que as pedras foram arremessadas.