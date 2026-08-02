Envolvimento com facção?

No dia 29 de abril, Oruam foi alvo de uma operação da Polícia Civil, na Zona Sudoeste. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a ação para desarticular o braço financeiro do Comando Vermelho, que movimenta e oculta recursos oriundos do tráfico de drogas. Policiais prenderam Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como um dos operadores financeiros da facção.

Equipes estiveram nas ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nos bairros Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Além de Oruam, os policiais buscaram prender a mãe dele, Márcia Gama Nepomuceno, e seu irmão, Lucca Nepomuceno. Outros alvos integram a cúpula da facção e operadores financeiros.

Segundo as investigações, há um sistema estruturado de recebimento, pulverização e reinserção de valores ilícitos no circuito econômico formal. De acordo com a DRE, os recursos do tráfico eram repassados pelos líderes do CV a operadores financeiros, que faziam a fragmentação do dinheiro para contas de terceiros.