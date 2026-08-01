Cruzeiro vence Botafogo no Brasileirão Feminino

Na partida, que foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, a artilheira Marília marcou 3 gols. O primeiro foi escorando para o fundo da rede aos cinco minutos da primeiro etapa, e com um chutaço no ângulo da entrada da área aos 44 minutos da etapa inicial. Aos 29 da etapa final, ela dominou na área e chutou de canhota para definir.

Dessa forma, a atleta do clube mineiro chegou aos 10 gols no torneio e disparou na liderança da tabela de artilheiras. O outro gol do jogo saiu aos 23 minutos do segundo tempo, Letícia Ferreira ampliou de pênalti.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 24 pontos e, momentaneamente, ocupa o quinto lugar na tabela. Mas ainda pode perder três posições até o final da rodada. O Botafogo continua na lanterna da classificação com apenas cinco pontos.

O Cruzeiro volta a jogar pelo Brasileiro no domingo (9) contra o Grêmio em Porto Alegre.

Já o Botafogo tem o clássico com o Fluminense na sexta-feira (7), no estádio Nilton Santos.

Ainda neste sábado, a TV Brasil transmite ao vivo mais uma partida. Vitória e São Paulo duelam em Salvador a partir das 21h.