Torcedores se envolvem em briga generalizada antes do clássico

Rio - Torcedores do Vasco e Fluminense se envolveram em uma briga generalizada no bairro Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, antes do clássico que ocorre no Maracanã, na tarde deste sábado (1º).



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma correria entre um grupo de homens com cassetetes e bombas. Em outro vídeo, uma viatura da Polícia Militar aparece para conter a confusão.





Procurada, a PM informou que uma equipe do 1⁰ BPM (São Gonçalo) foi acionada na tarde deste sábado para atuar em um tumulto no bairro. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes se depararam com um confronto entre grupos torcedores rivais.



A corporação destaca que os policiais tomaram os meios necessários para interromper as agressões e conseguiram dispersar todos os envolvidos no conflito. O policiamento precisou ser reforçado na região.

O Vasco e Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil a partir das 17h30. No entorno do Maracanã, equipes da Unidade de Controle de Distúrbios (UCD) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estão posicionadas na Avenida Rei Pelé.