Mais de 70 cones que bloqueavam vagas são apreendidos

Rio - A Subprefeitura da Zona Sul apreendeu, neste sábado (1º), 78 cones que bloqueavam ilegalmente vagas públicas de estacionamento nos bairros de Botafogo, Flamengo e Catete, na Zona Sul, durante operação de ordenamento urbano.

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A ação foi realizada pelo Projeto Rio em Ordem, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal, para combater a reserva de vagas em vias públicas. A prática, considerada uma ocupação irregular do espaço urbano, costuma ser acompanhada da cobrança indevida de motoristas que estacionam seus veículos na região.



As equipes percorreram diversas vias para remover os obstáculos. Entre os pontos fiscalizados estão as ruas Sorocaba, Dona Mariana, Dezenove de Fevereiro, Bambina e General Polidoro, em Botafogo, além das ruas Machado de Assis, Buarque de Macedo, Ferreira Viana e Rua do Catete, nos bairros do Flamengo e Catete.



"Nosso compromisso vai além da remoção de obstáculos das vias públicas. Queremos fortalecer a conscientização sobre o uso adequado dos espaços públicos, garantindo que as ruas sejam utilizadas de forma regular, democrática e em benefício de toda a população. As ações de fiscalização seguirão de forma regular, democrática e em benefício de toda a população", destacou o subprefeito Pedro Angelito.



As ações de fiscalização do Rio em Ordem são permanentes e seguirão nos próximos dias com o objetivo de promover mais organização e qualidade urbana na localidade.