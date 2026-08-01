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Tiroteio no Recreio termina com três mortos e um ferido

Confronto entre facções rivais levou pânico aos moradores

Policiamento foi reforçado na região na manhã deste sábado
Policiamento foi reforçado na região na manhã deste sábado -
Rio - Um tiroteio terminou com dois homens e uma mulher mortos, além de uma quarta pessoa baleada no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na madrugada deste sábado (1°). O policiamento foi reforçado na região.
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O ataque ocorreu poucas horas depois de um confronto entre criminosos rivais registrado na tarde de sexta-feira (31). Na ocasião, imagens que circularam nas redes sociais mostraram bandidos armados na rua em plena luz do dia.
Veja vídeo:

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na Rua Zélio Valverde. No local, os agentes encontraram dois homens mortos. Outras duas pessoas precisaram ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas uma delas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a corporação, o policiamento chegou a ser reforçado em pontos estratégicos da comunidade. A região é alvo de disputa entre as facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV).

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime.
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