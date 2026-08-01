Witzel retira pré-candidatura e declara apoio a Garotinho

Rio - O ex-governador Wilson Witzel (Democrata) anunciou, neste sábado (1º), a retirada de sua pré-candidatura ao Governo do Estado do Rio e declarou apoio a Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pelo Palácio Guanabara nas eleições de 2026.

Witzel afirma que a decisão busca evitar a fragmentação das candidaturas de direita no estado e ampliar as chances do campo de chegar ao segundo turno. Segundo o ex-governador, o Republicanos conta hoje com estrutura partidária mais consolidada para a campanha, enquanto o Democrata atravessa processo de reorganização e não tem acesso ao fundo partidário.



Apesar do apoio, ele descartou integrar a chapa como candidato a vice-governador. Em reunião realizada na sexta-feira (31), Witzel apresentou a Garotinho propostas para as áreas de economia, segurança pública e políticas sociais.



Ele também informou que não irá apoiar o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL), por considerá-lo integrante de grupo político ligado à gestão de Cláudio Castro, que assumiu o Governo do Estado após seu impeachment.



A aliança deve ser oficializada ainda neste sábado. Segundo Witzel, o partido poderá indicar o candidato a vice-governador da chapa, caso as negociações avancem.

Saiba mais sobre Anthony Garotinho

Aos 66 anos, Garotinho retorna à corrida pelo Palácio Guanabara após ter os efeitos de sua inelegibilidade suspensos por decisão liminar do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida permitiu que o ex-governador recuperasse temporariamente os direitos políticos enquanto o processo segue em análise na Corte.



Esta será mais uma tentativa de voltar ao comando do Estado. Garotinho governou o Rio entre 1999 e 2002, quando deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Antes disso, também foi prefeito de Campos dos Goytacazes e acumulou passagens por diferentes cargos públicos ao longo da carreira política, além de ser jornalista e radialista.

Quem é Wilson Witzel?

Natural de Jundiaí (SP), Wilson Witzel, de 58 anos, foi defensor público no Rio antes de ingressar na magistratura federal. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele venceu as eleições de 2018, com quase 60% dos votos válidos, derrotando Eduardo Paes (PSD), que neste ano disputará novamente o governo estadual.

Em agosto de 2020, Witzel foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob acusação de corrupção na área da saúde durante a pandemia de covid-19.



Em 2021, o Tribunal Especial Misto formado por deputados estaduais e desembargadores decidiu, por unanimidade, pelo impeachment por crime de responsabilidade. Por conta disso, Cláudio Castro, que já ocupava o cargo desde o afastamento do então governador, foi efetivado, posição que ocupou até este ano.