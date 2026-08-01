Final do concurso de quadrilhas do Rio agita o Galpão do Engenhão

Rio - O Galpão do Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte, será palco da grande final do maior festival de quadrilhas juninas do Rio . O evento acontece neste sábado (1º) e domingo (2), a partir das 12h, e reúne 21 grupos pela disputa do título de campeão estadual.

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A festa contará com apresentações marcadas por coreografias e figurinos coloridos, além de barracas de comidas típicas, brincadeiras e shows musicais. No sábado (1º), a cantora Lili Andrady sobe ao palco. Já no domingo (2), a atração será o cantor Nego Damoé. O arraiá promete se estender até as 2h em ambos os dias.



A etapa encerra o Circuito Rio Junino 2026, competição que percorreu diferentes municípios fluminenses ao longo da temporada e definiu as classificadas para a grande final. A festa contará com apresentações marcadas por coreografias e figurinos coloridos, além de barracas de comidas típicas, brincadeiras e shows musicais. No sábado (1º), a cantora Lili Andrady sobe ao palco. Já no domingo (2), a atração será o cantor Nego Damoé. O arraiá promete se estender até as 2h em ambos os dias.A etapa encerra o Circuito Rio Junino 2026, competição que percorreu diferentes municípios fluminenses ao longo da temporada e definiu as classificadas para a grande final.

Ao O DIA, o produtor cultural e diretor de projetos da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Rio, Márcio Silva, de 49 anos, explicou que o festival chega à 22ª edição em 2026.



"As quadrilhas vêm competindo em etapas, em oito organizações que fazem parte do consórcio Rio Junino. A final acontece hoje, dia 1º, e amanhã, dia 2. É a etapa estadual que vai eleger a quadrilha campeã do estado do Rio de Janeiro. Esse é o maior circuito de quadrilhas do Sudeste", disse.



Márcio destacou ainda que o evento fortalece a cultura popular e dá visibilidade aos grupos formados nas comunidades.



"Esse arraiá é importante para dar protagonismo aos grupos de quadrilha junina, principalmente aos das comunidades, das favelas mesmo. Eu gosto de dizer que, assim como acontece no Carnaval, o pessoal da favela ganha protagonismo, são reis, rainhas e princesas. Cerca de 85% desses grupos vêm das comunidades cariocas", afirmou.



Segundo o produtor cultural, o público pode esperar um dos maiores espetáculos de quadrilhas juninas do país.



"As pessoas podem esperar um dos maiores espetáculos de quadrilha junina do Brasil. O evento está preparado para receber crianças e pessoas de todas as idades. Teremos feira gastronômica, com comidas típicas e bebidas, além de shows. Às 19h, a cantora Lili Andrady se apresenta, seguida pelo concurso de quadrilhas. Neste sábado, competem 11 grupos. O público vai encontrar um grande espetáculo de música, dança e gastronomia", acrescentou.

O concurso vai distribuir R$ 81.500 em prêmios. O primeiro lugar de cada categoria leva R$ 16.500, o segundo, R$ 7 mil, e o terceiro, R$ 2 mil. Além dos participantes, a festa receberá grupos convidados, como o Arraiá do Pé Roxo, de Minas Gerais.



A entrada é via Sympla ou no local por R$ 5 e mais um quilo de alimento não perecível. O concurso Rio Junino/Julino é uma realização da Liquerj e da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.



