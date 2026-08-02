Homem é preso por porte ilegal de arma durante briga em Vila Valqueire

Rio - Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste domingo (2), em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam acionamento para verificar uma briga em um evento na região.
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Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito e apreenderam uma arma de fogo que, segundo a corporação, estava com ele.
O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada. Ainda de acordo com a PM, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito e apreenderam uma arma de fogo que, segundo a corporação, estava com ele.
O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à delegacia da área, onde a ocorrência foi registrada. Ainda de acordo com a PM, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.