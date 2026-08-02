PT oficializa candidatura de Lula à Presidência da República



O Partido dos Trabalhadores oficializou a candidatura de Lula (PT) , neste domingo (2), à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante a Expo Center Norte, que ocorreu na Zona Norte da cidade de São Paulo.

Aos 80 anos, Lula já foi eleito em 2002, 2006 e 2022. Caso conquiste o quarto mandato, ele será o segundo presidente com mais anos em atuação, com 16 anos no poder, somente atrás de Getúlio Vargas, com 18 anos.

A candidatura de Alckmin como vice foi anunciada na última quinta-feira (29), durante a convenção do Partido Socialista Brasileiro em Brasília.

A campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e o principal nome da direita em disputa é do senador Flávio Bolsonaro (PL), que busca renovar o espólio político de Jair Bolsonaro.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield

