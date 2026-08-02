Paulo Miklos cancela show em MG após ser internado com pneumonia

O cantor Paulo Miklos teve que cancelar o show que faria no Extrema Motofest, na cidade de Extrema, em Minas Gerais, no sábado, 1.º de agosto. O motivo foi uma internação após ser diagnosticado com pneumonia na sexta-feira, 31.

A informação foi publicada em um story de Instagram no sábado. "Ele já apresenta uma excelente evolução clínica e foi liberado para o quarto, sem a necessidade de cuidados intensivos", destacou sua equipe.

Ainda de acordo com o comunicado, a expectativa é de que o cantor possa retornar às suas atividades normais até a próxima terça-feira. "Sabemos o quanto os fãs, os motociclistas e a organização esperavam por esta noite, e compartilhamos da frustração por não podermos estar juntos", continua a nota.

O Estadão buscou contato com a assessoria do músico a respeito da atualização de seu estado de saúde, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Paulo Miklos, um dos Titãs

Além da carreira solo, Paulo Miklos é conhecido principalmente por seu trabalho junto à banda Titãs, ao lado de nomes como Arnaldo Antunes, Branco Mello, Tony Bellotto, Sérgio Britto e Nando Reis.

Ele chegou a participar de shows de turnê recente que reuniu músicos da formação mais conhecida do grupo.