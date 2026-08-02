Madonna canta com Kylie Minogue em festival LGBT+ na Holanda

Madonna cantou ao lado de Kylie Minogue durante show no WorldPride, evento voltado ao público LGBT+ em Amsterdã, na Holanda, no sábado, 1.º de agosto. A apresentação durou cerca de meia hora.

Aos 67 anos de idade, ela subiu ao palco acompanhada pelo DJ Stuart Price, focando em músicas com ritmo mais eletrônico, de seu álbum mais recente, Confessions II, lançado neste ano.

Kylie Minogue surgiu para cantar a quinta música do setlist, Love Sensation, permanecendo no palco até o fim da atração.

Por fim, Madonna encerrou com dois clássicos do disco Confessions On A Dance Floor, lançado há pouco mais de duas décadas, em 2005: Sorry e Hung Up.

Madonna e Kylie Minogue no WorldPride 2026

O WorldPride 2026 teve início em 25 de julho e deve ser encerrado em 8 de agosto. Com diversas atrações artísticas e culturais, o festival celebra os 25 anos do aniversário do primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, realizado na Holanda em 2001.

Setlist do show de Madonna com Kylie Minogue no WorldPride 2026

I Feel So Free

Bring Your Love

Danceteria

One Step Away

Love Sensation (com Kylie Minogue)

Sorry

Hung Up