Bope faz operação em comunidades em Vargem Grande

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram, neste domingo (2), uma operação nas comunidades César Maia e Coroado, em Vargem Grande , na Zona Sudoeste do Rio. Os agentes apreenderam uma pistola, munições, rádios e drogas, mas não houve registro de prisões.





De acordo com a PM, os militares estiveram na região com objetivo de reprimir a atuação de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na área. Durante a incursão, os policiais encontraram suspeitos que fugiram ao perceber a aproximação das esquipes. Ele deixaram para trás o material apreendido pelos agentes, que foi encaminhado à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). LEIA MAIS! Como Vargem Grande e Pequena se tornaram alvo de facções e milícias De acordo com a PM, os militares estiveram na região com objetivo de reprimir a atuação de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na área. Durante a incursão, os policiais encontraram suspeitos que fugiram ao perceber a aproximação das esquipes. Ele deixaram para trás o material apreendido pelos agentes, que foi encaminhado à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Na terça-feira (28), o Bope já havia realizado uma operação nas comunidades César Maia e Coroado. Um homem foi preso em flagrante após trocar tiros com policiais.

A região se transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, impondo uma rotina de medo a moradores e comerciantes.