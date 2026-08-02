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Irmã de mulher baleada pelo companheiro pede justiça

Suellen da Silva Ribeiro, de 36, segue internada em estado grave no Hospital Municipal Rocha Faria

Suellen Ribeiro foi baleada na cabeça e permanece internada em estado grave
Suellen Ribeiro foi baleada na cabeça e permanece internada em estado grave -
Rio - "Quero que ele pague por esse crime e que a Justiça seja certa e severa". O desabafo é de Adriene Ribeiro, 26 anos, irmã de Suellen da Silva Ribeiro, de 36, baleada e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, pelo companheiro Marcos Vinicius da Silva Lira, de 33 anos. A vítima segue internada em estado grave na unidade de saúde desde a última quarta-feira (29).
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Suellen permanece internada no Hospital Municipal Rocha Faria - Érica Martin/Agência O DIA
O companheiro deixou a mulher no |Hospital Rocha Faria e fugiu - Érica Martin
Segundo Adriene, um tio do suspeito avisou a família do ocorrido após o próprio Marcos procurá-lo pedindo ajuda.

"Soubemos através de um tio dele, que chegou dizendo que ele (Marcos) passou na casa dele logo após o acontecimento, contando o que fez e pedindo ajuda para fugir, mas o tio disse para ele se entregar. Aí ele pegou e correu para a casa da irmã e do cunhado, que o ajudaram a fugir", explicou.

Ainda de acordo com a irmã da vítima, o casal estava junto há cerca de quatro anos. "Ele tinha histórico de violência. Ele fez ela se afastar de familiares e amigos. Segundo os vizinhos, ele já cansou de bater nela várias vezes", disse.

Suellen foi atingida na cabeça e está respirando por aparelhos. "Só peço pela prisão dele para que a gente possa ficar em paz, a gente não dorme e nem come desde o acontecido", lamentou.

O suspeito é considerado foragido da Justiça. O mandado de prisão temporária foi expedido na última quinta-feira (30), um dia após o crime, mas, até este domingo (1º), ele não havia sido localizado.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço está aberto para eventuais manifestações.
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