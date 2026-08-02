Polícia prende homem por maus-tratos a animais

Rio - Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais em Sepetiba, na Zona Oeste, neste sábado (1º). No local, foram encontrados um cão gravemente ferido e uma cadela da raça Yorkshire já sem vida.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) tiveram acesso a um vídeo em que o criminoso aparecia agredindo covardemente um cachorro. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram um cenário de extrema insalubridade.



O cão agredido apresentava uma pata fraturada e extensa infecção por miíase, popularmente conhecida como bicheira. A cadela da raça Yorkshire encontrada morta estava com sinais de violência provocados por um objeto perfurante. Além disso, outros quatro cachorros, mantidos em condições caracterizadas como maus-tratos, foram resgatados.



Os policiais ainda encontraram uma galinha, dois pintos e dois gatos em situação de negligência e sofrimento. A ação também contou com a participação do protetor de animais e pré-candidato a deputado federal Flávio Ganem.



Diante dos fatos, o tutor dos animais foi conduzido à especializada e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos.



Todos os animais sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Golias, onde receberam atendimento veterinário e os cuidados necessários. Após a recuperação, serão disponibilizados para adoção responsável.