Brasil é quarto país que mais ampliou turismo internacional

O Brasil foi o quarto país que mais aumentou o número de turistas internacionais de 2019 a 2025, segundo o relatório Tendências e Políticas do Turismo 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) . No período, o fluxo de visitantes estrangeiros cresceu 46%, passando de 6,3 milhões para 9,3 milhões de turistas.

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O levantamento compara o desempenho dos países em 2019, antes da pandemia de covid-19, aos resultados registrados em 2025, mostrando o ritmo de recuperação e expansão do turismo internacional.



Brasil em destaque

O levantamento compara o desempenho dos países em 2019, antes da pandemia de covid-19, aos resultados registrados em 2025, mostrando o ritmo de recuperação e expansão do turismo internacional.

Com crescimento de 46% no número de visitantes estrangeiros, o Brasil ficou entre os países com melhor desempenho no período analisado.



O resultado coloca o país à frente de importantes destinos turísticos internacionais, como:



Japão: 34% de crescimento;

Portugal: 20%;

Espanha: 16%;

França: 12%.



Na América do Sul, o Brasil também se destacou. Enquanto o fluxo de turistas aumentou no país, outras nações registraram retração no período:



Argentina: -23%;

Peru: -22%.



Primeiro semestre



Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o desempenho acompanha os resultados registrados em 2026.



Nos seis primeiros meses deste ano, o Brasil recebeu 5,2 milhões de turistas internacionais, o segundo maior volume para um primeiro semestre da série histórica. Os visitantes deixaram US$ 5,6 bilhões na economia brasileira, valor 12% superior ao registrado no mesmo período de 2025.



Promoção internacional



De acordo com a Embratur, o crescimento também reflete a ampliação das ações de promoção do Brasil no exterior.



Entre as iniciativas estão:



participação em feiras internacionais;

realização de viagens de imprensa (press trips);

organização de viagens de familiarização para operadores e agentes de turismo (famtours);

campanhas de divulgação em mercados estratégicos.



Recuperação global



O relatório da OCDE destaca que o turismo internacional segue em trajetória de recuperação após a pandemia, impulsionado pelo aumento da demanda por viagens, pela retomada da conectividade entre os países e pela expansão dos investimentos no setor.



Segundo a organização, além de movimentar a economia, o turismo continua desempenhando papel importante na geração de empregos e no desenvolvimento regional das economias analisadas.