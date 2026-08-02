Semana em SP começa com tempo firme e calor à tarde, sem chuva; veja a previsão do tempo

Depois do fim de semana de tempo firme e calor à tarde, a semana deve começar com temperaturas parecidas graças a uma massa de ar seco. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo para segunda, 3, e terça-feira, 4, é de poucas nuvens pela manhã e céu claro na parte da tarde.

O cenário atmosférico praticamente se repete nos dois dias e não há previsão de chuva.

As temperaturas variam entre mínima de 14°C e máxima de 27°C, com índices mínimos de umidade do ar na casa dos 33%, segundo o CGE.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que as temperaturas em São Paulo aumentem ao longo da semana, sem tendência de chuvas ou ventos fortes.

Veja a previsão a partir da segunda-feira:

- Segunda-feira, 3: mínima de 12ºC e máxima de 28ºC;

- Terça-feira, 4: mínima de 15ºC e máxima de 31ºC;

- Quarta-feira, 5: mínima de 14ºC e máxima de 30ºC;

- Quinta-feira, 6: mínima de 14ºC e máxima de 32ºC.

Agosto no País

O Inmet destaca que o mês de agosto começa com tempo firme e baixa umidade relativa do ar em diversos Estados do País, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste.

No Sul, no entanto, a tendência é que os primeiros dias do mês sejam mais chuvosos. A aproximação de uma frente fria pelo Oceano Atlântico e a atuação de um centro de baixa pressão sobre o Paraguai trazem previsão de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul.