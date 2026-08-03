Além das duas vítimas fatais em Santa Teresa, pescador morreu em Paraty

Já a Enel divulgou que finalizou os trabalhos na noite de sábado. Os últimos clientes que ainda permaneciam sem luz eram moradores de Paraty, na região da Costa Verde.

Por nota emitida no sábado, a concessionária destacou que os últimos casos de clientes ainda sem energia elétrica se concentravam na cidade litorânea devido à exigência de uma "reconstrução de trechos inteiros da rede elétrica danificados pela queda de árvores de grande porte durante o evento climático", o que incluía a substituição de postes, transformadores e recondução de quilômetros de cabos.

Além dos apagões e outros transtornos, como quedas de ávores, o vendaval também deixou mortos. Em Santa Teresa, na Região Central do Rio, o ex-jogador do Botafogo, Tassio Maia dos Santos, e um amigo dele, Vandré Cordeiro da Silva, não resistiram após o desabamento de um muro provocado pelas rajadas de vento. Eles foram sepultados na tarde de sexta-feira (31), no cemitério do Catumbi.

Já em Paraty, o corpo do pescador Celson Costa Júnior, de 60 anos, foi encontrado na quinta (30) após desaparecer em meio ao vendaval na praia de Tarituba.