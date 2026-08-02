Defesa Civil emite alertas para umidade de ar abaixo de 30% em 7 regiões do Estado de SP

Índices muito baixos de umidade do ar levaram a Defesa Civil do Estado de São Paulo a disparar alertas via SMS para sete regiões paulistas, neste domingo, 2. O monitoramento indicou índices abaixo de 30% nessas regiões, com risco de impactos na saúde. A baixa umidade do ar agrava também o risco de queimadas.

No início da tarde, um incêndio iniciado com uma queimada atingiu um galpão de materiais recicláveis, no Jardim Primavera, em Guaratinguetá, no interior. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para combater as chamas.

Os avisos de baixa umidade foram emitidos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), orientando a população a reforçar a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre durante os períodos mais quentes do dia e adotar cuidados para reduzir os impactos do tempo seco à saúde.

Os primeiros alertas foram enviados às 13h30 para as regiões entre Barretos, Franca e Ituverava; Jales, Votuporanga e São José do Rio Preto; Casa Branca, Itapira e Aguaí; e Ribeirão Preto e Pradópolis, abrangendo também os municípios vizinhos.

Às 14h30, novos alertas foram disparados para as regiões entre Araçatuba, Dracena e Andradina; Taubaté, Aparecida e Cruzeiro; além da Região Metropolitana de São Paulo, após a persistência de índices de umidade abaixo de 30%.

Segundo a Defesa Civil, os alertas confirmam a manutenção do bloqueio atmosférico que atua sobre o Estado de São Paulo, favorecendo a ocorrência de tempo seco, temperaturas acima da média para esta época do ano e baixos índices de umidade relativa do ar em diversas regiões paulistas.

Além dos impactos à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, a baixa umidade favorece o ressecamento da vegetação e aumenta o risco de incêndios florestais. A Defesa Civil orienta a população a não realizar queimadas, não descartar bitucas de cigarro em rodovias ou áreas de vegetação e evitar qualquer prática que possa provocar focos de incêndio.

Entre as recomendações estão manter hidratação constante ao longo do dia, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, reduzir a exposição prolongada ao sol e, sempre que possível, umidificar os ambientes.

A Defesa Civil informou que segue monitorando as condições meteorológicas em todo o Estado e poderá emitir novos alertas sempre que forem identificadas condições que representem risco à população.