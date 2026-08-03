Avião da Latam é obrigado a arremeter após aproximação de balão na pista do Galeão, no Rio

Um avião com passageiros arremeteu neste domingo, 2, após se deparar com um balão próximo à pista do Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio. A manobra foi registrada pelo Flightradar24, site especializado em monitoramento de aeronaves em tempo real. O comandante do voo informou os passageiros sobre a necessidade de retardar o pouso, que ocorreu sem incidentes. Eles acabaram aplaudindo a manobra do piloto.

Em nota, a Latam informou que a aeronave que realizou o voo LA3685 (Foz do Iguaçu-Rio de Janeiro), deste domingo, arremeteu por questões operacionais, aterrissando em total segurança às 13h13 em seu destino.

A Latam reiterou que a arremetida é um procedimento padrão na aviação e ressaltou que segue todos os protocolos previstos para garantir viagens seguras para todos.

Já a concessionária RioGaleão informou que sua equipe de observação monitora constantemente a área operacional do aeroporto e desenvolve campanhas de conscientização para alertar sobre os riscos que essa prática representa para a aviação civil e para o meio ambiente. E que o aeroporto está operando normalmente.

O voo LA3685 era procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná. O pouso no Rio estava previsto para as 13h. Na aproximação, o piloto percebeu a presença de um balão em deslocamento em área próxima da pista. Foi então que ele optou pela manobra de arremeter (ganhar altura), buscando um novo posicionamento para o pouso.

O procedimento é padrão quando há algum tipo de interferência que possa representar risco para a aeronave.

Relatos em redes sociais dão conta do avistamento de vários balões no Rio de Janeiro neste domingo. Um deles chegou muito próximo das residências, no Engenho de Dentro, na zona norte. Outro caiu em uma rua de Piedade, também na zona norte da cidade. O artefato pegou fogo.

No domingo passado, 26, outro avião que manobrava para o pouso no aeroporto do Galeão precisou realizar a arremetida em razão da queda de um balão próximo ao terminal, segundo registro do Corpo de Bombeiros do Rio.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a soltura de balões livres com fogo é crime previsto na legislação ambiental brasileira. A prática coloca em risco aeronaves, imóveis, redes elétricas e áreas de vegetação. A pena pode chegar a três anos de prisão, além de multa mínima de R$ 10 mil para o infrator.U