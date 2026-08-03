Viviane Batidão detalha o acidente de lancha e acusa piloto de embriaguez

A cantora Viviane Batidão usou as redes sociais na noite do domingo, 2, para detalhar o acidente de lancha que sofreu com a equipe horas antes, durante um deslocamento entre Oeiras do Pará e Cametá. Em uma sequência de vídeos publicada nos Stories do Instagram, ela afirmou que o piloto da embarcação estava embriagado e o acusou de irresponsabilidade.

"Quero falar aqui sobre irresponsabilidade. Quando você pilota uma lancha, você está levando pessoas, tem que ter o mínimo de responsabilidade", declarou a cantora. Segundo ela, o piloto "dormiu" durante o trajeto e teria informado que estava "bebido" e "virado há dias".

Viviane também criticou as condições da embarcação, afirmando que a lancha não possuía iluminação adequada. "A embarcação que a gente veio era uma lancha até grande, confortável. Porém, não tinha iluminação, ele pilotava e, com a outra mão, ele colocava a lanterna", relatou.

A cantora disse que reconhece as dificuldades de logística na região, mas defendeu que isso não pode comprometer a segurança dos passageiros. "Quando a gente pede, não é estrelismo do artista, é para a nossa segurança, para não acontecer isso", afirmou. Ela acrescentou que, muitas vezes, o contratante do evento sequer tem conhecimento das condições em que o transporte é realizado e fez um apelo para que haja mais responsabilidade na prestação desse tipo de serviço.

Viviane contou ainda que, apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. Segundo ela, o piloto foi quem mais se machucou no acidente. "Como ele dormiu, acordou no baque também. Ele bateu a cabeça no vidro, jorrava sangue, bateu o peito, tanto que ficou no hospital para ser operado", detalhou.

Mesmo responsabilizando o piloto pelo ocorrido, a cantora desejou sua recuperação e afirmou esperar que o episódio sirva de aprendizado e de alerta para ele e outras pessoas. A artista também agradeceu as mensagens de apoio recebidas por ela e por sua equipe.

Por causa do acidente, Viviane Batidão cancelou o show que faria no domingo, 2, em Curuçá, no Pará. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe informou que todos os ocupantes da lancha estavam conscientes e fora de perigo, embora alguns tenham sofrido machucados e luxações e recebido atendimento médico.