Motorista embriagado atropela e mata casal na zona leste de SP

Um homem de 24 anos, identificado como Giuliano Franco Fontes, foi preso em flagrante por homicídio após atropelar e matar um casal, de 56 e 58 anos, na madrugada desta segunda-feira, 3, na Rua Joaquim Marra, no bairro Vila Matilde, zona leste da capital.

Ele dirigia alcoolizado, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A defesa dele ainda não havia sido localizada até a publicação desta matéria.

Policiais militares foram acionados e encontraram o suspeito dentro do veículo. De acordo com a SSP, o motorista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas, que atravessavam a via.

Maria Goreti Saraiva morreu no local. Nilson Leite Batista chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a SSP, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi submetido a exame clínico no Instituto Médico-Legal (IML), que constatou a ingestão de álcool. A perícia foi acionada, e o autor encaminhado ao 31º Distrito Policial (Vila Carrão), onde o caso foi registrado como homicídio.