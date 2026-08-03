Ney Matogrosso faz 85 anos: sete frases do cantor que marcaram sua trajetória

No dia 1º de agosto, Ney Matogrosso completou 85 anos consolidado como um dos artistas mais importantes da música brasileira. Dono de uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, o cantor segue em atividade, conquistando novas gerações e reafirmando o discurso de liberdade que sempre guiou sua trajetória dentro e fora dos palcos.

Ao longo dos anos, Ney colecionou entrevistas tão marcantes quanto suas apresentações. Conhecido pela sinceridade e pela recusa em esconder opiniões, o artista falou sobre envelhecimento, censura, sexualidade, inteligência artificial, preconceito e o sucesso renovado após a cinebiografia Homem com H.

Em diferentes entrevistas ao Estadão, Ney Matogrosso deixou frases que sintetizam sua forma de enxergar a vida, a arte e a liberdade. Relembre algumas das declarações mais marcantes do artista.

'Nunca quis ser revolucionário'

Embora tenha se tornado um símbolo da quebra de padrões desde os tempos do Secos & Molhados, Ney sempre rejeitou a ideia de que planejava provocar o público. Para ele, sua principal motivação sempre foi viver de forma autêntica.

"Nunca quis ser revolucionário, queria ser livre."

A frase resume uma carreira construída sem seguir tendências ou aceitar rótulos, transformando sua liberdade artística em uma referência para diferentes gerações.

'Não tenho medo da verdade'

Durante a produção do filme Homem com H, Ney fez apenas uma exigência ao diretor Esmir Filho: que sua história fosse contada sem invenções.

"A única questão que coloquei para o diretor foi que não poderia ter mentira no filme. Só pode ter verdade."

Em outra ocasião, reforçou a ideia ao afirmar: "as pessoas parecem ter medo da verdade. Eu não tenho medo da verdade. Se forem falar de mim, tem que falar de tudo, na totalidade."

Idade

Mesmo aos 85 anos, Ney continua realizando turnês, gravando músicas e mantendo uma rotina de exercícios físicos. Questionado sobre a idade, respondeu de forma direta.

"Não quero saber de idade. Ela não me impede de nada."

Em outra declaração, explicou seu pensamento: "saio cansado. Mas eu saía cansado aos 30 anos. Eu vou e me jogo. E, se consigo fazer, e estou conseguindo fazer, está tudo certo."

Publico jovem

O enorme sucesso de Homem com H aproximou Ney de um público ainda mais jovem. O cantor contou que passou a ser reconhecido com muito mais frequência nas ruas e celebrou poder acompanhar esse momento.

"Melhor que essas coisas aconteçam quando a gente tá vivo. E pra gente assistir de camarote essa loucura toda."

'O espírito é o mesmo'

Ao comparar os primeiros anos de carreira com o presente, Ney afirmou que muita coisa mudou, mas sua essência permanece intacta.

"O espírito é o mesmo. Eu não estou acomodado. Não me acomodei e não vou me acomodar nunca, porque não tem graça uma vida assim."

A declaração evidencia uma das características mais marcantes do artista: a busca constante por novos desafios.

'Cada um vai gerar seu próprio espaço'

Ao comentar comparações entre novos artistas e grandes nomes da música brasileira, Ney defendeu a individualidade de cada trajetória.

"Ninguém nunca pode ocupar o lugar de ninguém."

E completou: "nunca vai ter outro Ney, outra Gal, outro Chico, outro Caetano."

'Ainda não acabei'

Mesmo após cinco décadas de carreira, o cantor garante que continua olhando para o futuro.

"Arrependimento nenhum de nada."

E conclui: "ainda não acabei. Não sei dizer qual será um próximo passo, mas haverá um próximo passo."

Artista transformou autenticidade em legado

Nascido em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, Ney Matogrosso iniciou sua trajetória nacional como vocalista do Secos & Molhados, grupo que revolucionou a música brasileira nos anos 1970. Desde a carreira solo, construiu um repertório que transita entre diferentes gêneros musicais e se tornou referência pela potência vocal, performances marcantes e liberdade artística.

Aos 85 anos, segue em atividade, lotando shows, inspirando novas gerações e provando que sua principal marca nunca foi apenas a voz ou a estética, mas a fidelidade à própria personalidade. Suas declarações ao longo da carreira revelam um artista que sempre preferiu a verdade, a liberdade e a autenticidade a qualquer convenção.