Acervo de Jô Soares é doado para bazar beneficente do Retiro dos Artistas

O Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, recebeu uma importante doação na sexta-feira, 31, parte do acervo pessoal de Jô Soares (1938-2022). Os objetos, que pertenceram ao apresentador, humorista e escritor, foram entregues à instituição por iniciativa de Flávia Pedras, viúva do artista, e serão destinados a um bazar beneficente.

Entre os itens recebidos estão quadros, poltronas, pufes, almofadas, louças e outros objetos pessoais que fizeram parte da trajetória de Jô. O material já começou a ser catalogado pelo Retiro dos Artistas e ainda não tem data definida para ser colocado à venda ao público.

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas tem como missão acolher profissionais da área cultural que enfrentam dificuldades financeiras ou precisam de assistência. A instituição, localizada em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, possui uma estrutura com cerca de 15 mil m2, incluindo dormitórios, teatro, cinema, biblioteca, piscina e espaços de convivência.

Atualmente, o local abriga mais de 40 residentes e mantém suas atividades principalmente por meio de doações. Com despesas mensais estimadas em cerca de R$ 300 mil, ações como o bazar com peças do acervo de Jô Soares são fundamentais para contribuir com a manutenção do espaço e dos serviços oferecidos.

Legado de Jô Soares permanece vivo

Conhecido por sua carreira marcante na televisão, no humor, na literatura e no teatro, Jô Soares morreu em agosto de 2022, aos 84 anos. Ao longo de décadas, construiu uma trajetória marcada pela inteligência, pelo humor e por entrevistas que se tornaram referência no jornalismo e no entretenimento brasileiro.

A iniciativa de Flávia Pedras transforma parte da memória do artista em uma ação solidária, permitindo que objetos ligados à história de Jô contribuam para preservar o trabalho do Retiro dos Artistas e apoiar outros profissionais da cultura.