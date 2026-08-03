Silvia Buarque revela mastectomia dupla: 'Angelina Jolie é minha musa'

Silvia Buarque, filha de Chico Buarque e de Marieta Severo, revelou que precisou passar por uma mastectomia dupla após enfrentar uma reincidência do câncer de mama. Ela contou que a decisão veio depois da descoberta de microcalcificações malignas e da recomendação conjunta de sua equipe médica. Agora recuperada, a atriz resolveu compartilhar a experiência para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo diagnóstico.

O relato foi feito durante participação no programa Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo, que vai ao ar nesta segunda-feira, 3, às 18h, no YouTube e no Spotify. Na entrevista, Silvia relembrou que o primeiro câncer foi diagnosticado em 2014, quando tratou a doença apenas com radioterapia. Desta vez, porém, o cenário exigiu uma abordagem mais radical.

"Tive que fazer uma mastectomia. Eu tinha tido um câncer de mama leve no peito direito em 2014. Tratei com radioterapia só. O pior é o não diagnóstico, a espera, a expectativa, o medo", disse.

Segundo ela, o exame inicialmente não indicava, necessariamente, um quadro grave, mas a biópsia confirmou que as lesões eram malignas. "Não se assustem se saírem microcalcificações na mamografia porque, muitas vezes, são benignas. No meu caso, eram malignas", afirmou. Silvia contou que ginecologista, mastologista e oncologista recomendaram a mastectomia e que, durante o procedimento, foram encontradas oito microcalcificações. "Iam virar um tumor, não tinha outro caminho."

Segundo ela, o primeiro câncer provocou um colapso emocional, enquanto a segunda experiência foi marcada pela decisão de transformar a vivência em apoio para outras pacientes. Silvia resolveu tornar pública sua história por causa da colega de profissão Marina Vianna, que recebeu o mesmo diagnóstico enquanto ela ainda se recuperava da última cirurgia. "Ela me disse que a ajudei muito, me dá a dimensão de como se eu fosse um farol. Não conhece mais ninguém que tenha feito", contou.

Silvia também falou sobre o impacto da mastectomia em sua autoestima e revelou que encontrou inspiração na história da atriz Angelina Jolie, que passou pelo mesmo procedimento. "Ia para o Google e botava Angelina Jolie, que consolava um pouco a parte da autoestima, de ficar sem peito. Ela virou minha musa. O fato de uma das mulheres mais bonitas do mundo ser mastectomizada era uma coisa que dava certo alento", declarou.

A atriz enfrentou um longo processo de recuperação, com seis cirurgias ao longo de três anos. A radioterapia realizada no primeiro câncer dificultou a reconstrução mamária e tornou o procedimento mais complexo.

"A prevenção foi tirar, cortar o mal pela raiz. Mas foram seis operações, uma mastectomia total, duas reconstruções. Mas deu errado, e precisei fazer tudo de novo." Apesar dos desafios, Silvia disse que está liberada para retomar a rotina, embora ainda sinta pequenos incômodos decorrentes das cirurgias.