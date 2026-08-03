Cataratas do Iguaçu: Argentina desmonta passarela da Garganta do Diabo, por alerta de cheias

A passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, no Parque Nacional Iguazú, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, começou a ser desmontada nesta segunda-feira, 3, em razão das previsões de cheias do rio Iguaçu associadas ao fenômeno El Niño.

A decisão foi tomada em comum acordo pela Administração de Parques Nacionais da Argentina e pela Iguazú Argentina, concessionária responsável pela gestão do parque em Puerto Iguazú.

A medida foi baseada em previsões e análises técnicas que indicam a possibilidade de cheias do rio Iguaçu nos próximos meses. "Nesse sentido, as empresas responsáveis pelo monitoramento climático e hidrológico do sistema fluvial na bacia brasileira concordaram que são esperadas vazões elevadas durante setembro e outubro, com potencial para gerar cheias extraordinárias que poderiam afetar a infraestrutura da região", afirmou a Iguazú Argentina em comunicado.

A concessionária afirmou que as cheias estão associadas ao El Niño, fenômeno que favorece o aumento das chuvas e do volume de água do rio na região. "As chuvas na bacia do rio Iguaçu, localizada quase totalmente no Brasil (98%) e em uma pequena parte na Argentina (2%), provocam um rápido aumento da vazão, fazendo com que a água alcance as passarelas", disse.

"Diante desses fenômenos, quando a vazão aumenta, o Circuito da Garganta do Diabo - o mais próximo do nível da água - é fechado para proteger visitantes e trabalhadores", acrescentou.

Diante desse cenário, a concessionária afirmou que removerá os pisos e corrimãos do circuito com o objetivo de preservar os materiais para uma futura reinstalação. Os itens serão armazenados em uma área segura na estação ferroviária da Garganta do Diabo, onde permanecerão até que as condições do rio permitam a remontagem das passarelas.

O jornal Clarín afirmou que o trabalho de remoção dos pisos e das grades deve levar cerca de 40 dias. Não há uma data definida para a reabertura, mas ela não deve ocorrer antes do fim do ano, já que o auge das cheias está previsto para setembro e outubro e a remontagem da estrutura deve levar pelo menos 60 dias. Segundo o jornal, todo o cronograma será elaborado com base nas informações recebidas do Brasil.

Os turistas ainda poderão visitar as Cataratas do Iguaçu pelo lado argentino por meio dos circuitos inferior e superior do Parque Nacional Iguazú. Na semana passada, a passarela da Garganta do Diabo chegou a ficar fechada por três dias após a vazão do rio atingir quase 10 mil metros cúbicos por segundo.

No lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu não há alterações previstas.

El Niño

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o El Niño ocorre quando as águas superficiais do Pacífico Equatorial Central e Leste ficam persistentemente mais quentes do que a média. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica tropical e influencia os padrões de chuva e temperatura em diversas partes do planeta, incluindo o Brasil.

Na região Sul, onde as Cataratas do Iguaçu estão localizadas no lado brasileiro, os efeitos do El Niño podem incluir chuvas acima da média, maior frequência de temporais e ocorrência mais frequente de cheias nos rios.