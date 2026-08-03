Luciana Gimenez mostra tour inédito do seu apartamento em São Paulo

Luciana Gimenez abriu as portas de seu apartamento em São Paulo para um tour inédito nas redes sociais. Aos 56 anos, a apresentadora mostrou aos seguidores detalhes da residência em mais um episódio do quadro Gimenez Pela Primeira Vez, projeto em que compartilha momentos e espaços pessoais com o público.

Durante o passeio, Luciana apresentou apenas o primeiro andar do imóvel, mas já revelou ambientes marcados por objetos que carregam histórias de sua vida. A decoração mistura peças de valor sentimental, itens inusitados e lembranças de diferentes fases da carreira e da família da apresentadora.

Um dos momentos que chamou atenção no vídeo foi quando Luciana mostrou a vista da janela de seu apartamento, de onde é possível observar o triplex que pertenceu a ela e foi vendido para Neymar no fim de 2025.

O imóvel, localizado no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, foi avaliado em mais de R$ 70 milhões e reunia duas unidades do mesmo prédio, com sete suítes distribuídas em 1.388 metros quadrados, além de uma sala de cinema para 16 pessoas.

"Olho diretamente para o apartamento que era meu e todo mundo já sabe que vendi ao senhor Neymar... ele vai ser muito feliz porque é um apartamento feito para quem tem muitas crianças", comentou a apresentadora, fazendo referência à família do jogador.

Decoração reúne memórias pessoais

Ao longo do tour, Luciana mostrou que sua casa vai além de uma decoração planejada apenas pela estética. Entre os objetos expostos está o par de muletas que ela usou após sofrer um acidente em uma estação de esqui, em 2023. A apresentadora contou que decidiu manter o item como uma lembrança de gratidão pela recuperação.

"Deixo essas minhas muletas para lembrar o quanto sou grata de não precisar delas", afirmou.

O apartamento também guarda registros da relação de Luciana com a família. A apresentadora revelou uma parede com dedicatórias escritas por Mick Jagger para seus filhos. O vocalista dos Rolling Stones é pai de Lucas Jagger, fruto do relacionamento que teve com Luciana, enquanto Lorenzo é filho dela com Marcelo de Carvalho.

Objetos curiosos chamam atenção

Entre os detalhes mais inusitados da residência estão uma poltrona com adornos diferentes, incluindo um pênis de crochê e uma bebê reborn, além de um grande quadro com uma foto da apresentadora nua.

Apaixonada por tecnologia, Luciana também mostrou uma coleção de celulares antigos que foram transformados em parte da decoração. O tour terminou com a apresentação de uma escultura gigante de um gato azul, uma das peças de destaque do apartamento.

"Tudo aqui é altamente vivível. Meus amigos sentam no sofá e se divertem... não é uma casa projetada só pela beleza. São pedaços que vou juntando e minha casa vai se autoconstruindo", explicou a apresentadora.