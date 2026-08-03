Homem é preso após manter família refém, estuprar jovem e roubar motocicleta na zona sul de SP

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante no domingo, 2, na zona sul de São Paulo, suspeito de manter uma família em cárcere privado, estuprar uma das vítimas e depois fugir com uma motocicleta roubada.

Segundo a Polícia Civil, ele teria invadido a casa da família no Jardim São Luís, mantido três pessoas sob ameaça de arma de fogo e estuprado uma das vítimas.

Na sequência, o suspeito roubou uma motocicleta e sofreu um acidente na Avenida Atlântica, em Interlagos. Ele tentou fugir a pé, mas foi preso pela Polícia Militar. A defesa dele não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a motocicleta foi recuperada e uma arma de fogo e um celular foram apreendidos. O homem permaneceu internado sob escolta policial. O caso é investigado pela 6ª DDM de Santo Amaro.