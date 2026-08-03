Após passagem pela CazéTV, Fernanda Gentil é contratada por emissora dos Estados Unidos

Depois de cobrir a Copa do Mundo pela CazéTV, Fernanda Gentil foi anunciada como nova apresentadora da TV Connect USA, emissora aberta em língua portuguesa voltada aos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. A contratação foi divulgada oficialmente pela empresa durante sua programação e também nas redes sociais.

No comunicado, a emissora destacou a chegada da jornalista como parte de sua estratégia de ampliar a oferta de conteúdo para a comunidade brasileira no país. "A chegada de Fernanda Gentil reforça a estratégia da TV Connect USA de investir em nomes de destaque do jornalismo e do entretenimento para fortalecer sua programação", informou o canal.

O anúncio também foi celebrado por Dony De Nuccio, CEO e sócio da TV Connect USA, que compartilhou uma mensagem de boas-vindas nas redes sociais. No texto, ele relembrou a admiração que construiu por Fernanda ao longo dos anos e elogiou suas características como comunicadora.

"A Fernanda tem uma assinatura. Ela consegue ser leve sem ser superficial. Bem-humorada sem perder a profundidade. Espontânea sem abrir mão da credibilidade", escreveu. Ao final, deu as boas-vindas à jornalista e afirmou que a história da emissora "ficou muito mais Gentil".

Nos comentários, Fernanda comemorou a novidade: "Feliz demais com essa nova aventura! Ansiosa pra contar as histórias que vamos contar! Obrigada pelo carinho, vamos juntos".