'Quem Ama Cuida': Bruna desconfia de Pedro e Adriana no capítulo de hoje; veja o que acontece

As consequências das denúncias contra Ademir continuam movimentando a novela Quem Ama Cuida no capítulo desta segunda-feira, 3. Enquanto o advogado tenta conter os prejuízos provocados pelas acusações, a aproximação entre Pedro e Adriana desperta novas suspeitas em Bruna, abrindo espaço para mais um conflito entre os personagens.

Pedro se oferece para ajudar Adriana a encontrar um emprego, sem imaginar que a conversa será observada por Bruna.

A situação desperta ainda mais a desconfiança da mulher, que comenta com Bia acreditar que o marido esteja vivendo um romance com a fisioterapeuta. Mau Mau escuta toda a conversa.

Ademir descobre que Pedro representa as novas mulheres que o denunciaram. Ele também perde um importante cliente por causa das acusações. Revoltado, o advogado exige que o filho convença as denunciantes a retirarem as queixas.

Dora coloca um ponto final no casamento com Ademir, André admite a Pedro que está apaixonado por ela e Lyris entra em pânico ao ver a polícia chegar ao cassino onde Ulisses perde dinheiro mais uma vez.