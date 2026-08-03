Phil Collins diz que quase morreu por abuso de álcool: 'As pessoas vinham se despedir'

Phil Collins revelou que quase morreu em 2024 durante sua luta contra o alcoolismo. Em entrevista ao jornal britânico The Times, o músico contou que foi internado pela primeira vez em um hospital na Suíça, em novembro de 2023, em razão do consumo excessivo de álcool. Ele recebeu alta antes do Natal, mas precisou voltar à unidade poucas semanas depois. Na segunda internação, foi levado para a UTI e permaneceu inconsciente.

"Meus rins estavam falhando, meus órgãos estavam simplesmente entrando em colapso. As pessoas vinham para se despedir. Mas eu não me lembro de elas terem vindo. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Todo mundo estava com medo de não me ver novamente. Tudo poderia ter dado tão terrivelmente errado", disse Collins.

Segundo o artista, os cinco filhos correram para o hospital ao saberem da gravidade do quadro. "Havia algumas decisões a serem tomadas, do tipo: 'Mantemos o Phil em suporte de vida?'", revelou.

Após o episódio, Collins passou sete meses internado para se recuperar. Desde então, afirma que abandonou o álcool. "Fui muito sortudo por ter saído dessa. Nem preciso dizer que não bebo mais desde então", destacou.

O cantor já havia falado publicamente sobre a dependência do álcool, problema que, segundo ele, foi agravado pelas dores provocadas por sucessivas lesões nas costas. Em sua autobiografia, lançada em 2016, descreveu o período de forma contundente: "Noite após noite, me pego deitado na cama, encarando uma claraboia com céus suíços cinzentos, lamentando a minha vida", escreveu. "Estou completamente sozinho, exceto pelos meus bons amigos Johnnie Walker e Grey Goose."

No início deste ano, Collins também comentou o impacto de seus problemas de saúde. O músico afirmou ter enfrentado "alguns anos difíceis e frustrantes" após passar por cinco cirurgias no joelho. "Tenho uma enfermeira residente 24 horas para garantir que eu tome meus medicamentos como devo", disse. "Tive dificuldades com o joelho… Eu tive tudo o que poderia dar errado comigo, e deu errado."

Na ocasião, o artista revelou apenas que havia passado meses hospitalizado por causa do alcoolismo, sem entrar em detalhes sobre a gravidade do quadro. As novas declarações esclarecem a dimensão da crise de saúde enfrentada por ele.