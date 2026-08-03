Viúva de James Van Der Beek faz homenagem no aniversário de casamento: 'Sou eternamente grata'

Kimberly Van Der Beek homenageou o marido, James Van Der Beek, no último domingo, 2, data em que o casal completaria 16 anos de casamento. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou fotos ao lado do ator e dos seis filhos dos dois e afirmou que continua sentindo a presença dele após sua morte.

"Há 16 anos, fui a mulher mais sortuda do mundo por me casar com James Van Der Beek. A beleza deste casamento continua a se revelar todos os dias com todos estes filhos incríveis que temos. Ele continua presente e nos guiando. Eu sou eternamente grata", escreveu.

Entre as imagens publicadas por Kimberly está um registro do ator ao lado dos filhos do casal: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

James Van Der Beek morreu aos 48 anos, em fevereiro deste ano, em decorrência de complicações de um câncer colorretal em estágio 3. O diagnóstico havia sido revelado publicamente pelo ator em 2024.

Na ocasião, a família anunciou a morte em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Nosso amado James David Van Der Beek morreu pacificamente esta manhã. Ele encarou seus dias finais com coragem, fé e graça", informou.

"Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e o valor sagrado do tempo. Estes dias virão. Por ora, pedimos privacidade pacífica enquanto lamentamos nosso amado marido, pai, filho e amigo", completou.

Em 2025, o ator contou que havia ignorado um dos sintomas da doença, a mesma de Preta Gil (1974-2025), antes de receber o diagnóstico.

Conhecido mundialmente por interpretar Dawson Leery na série Dawson's Creek, exibida entre 1998 e 2003, Van Der Beek também atuou no filme Marcação Cerrada (1999). Nos últimos anos, dedicou-se a trabalhos de dublagem, entre eles a série Vampirinha (2017) e o longa Outro Amor Fora do Tempo (2025).