Trem da linha 8-Diamante é esvaziado após passageiros notarem fumaça e cheiro de queimado

Um trem da Linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, precisou ser esvaziado na tarde desta segunda-feira, 3, após passageiros relatarem grande quantidade de fumaça e cheiro de queimado. Segundo a concessionária, o problema foi causado por um superaquecimento na caixa de acoplamento do motor, nas proximidades da estação General Miguel Costa.

Em nota, a ViaMobilidade informou que não houve feridos e que os passageiros desembarcaram em segurança na plataforma.

"A ViaMobilidade informa que um trem da linha 8-Diamante apresentou superaquecimento na caixa de acoplamento do motor na altura da estação General Miguel Costa e precisou ser evacuado. A composição foi recolhida ao pátio de Carapicuíba, onde as equipes de manutenção atuaram. Não houve feridos e os clientes foram desembarcados em segurança na plataforma", diz o comunicado.

Ainda de acordo com a empresa, a circulação da linha 8-Diamante foi normalizada e opera com intervalos programados para o horário.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que o local da ocorrência não possui conexão com sua malha ferroviária e afirmou que a operação da companhia não foi afetada pelo incidente.

Nas redes sociais, passageiros relataram preocupação com o episódio e fizeram críticas às condições do transporte público. "Que isso? Agora virou rotina pegar fogo os trem? A população tem que se revoltar, isso é um absurdo, um descaso das autoridades", criticou uma usuária em publicação no Instagram.

O episódio ocorre cerca de um mês após uma falha no fornecimento de energia interromper temporariamente a circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da concessionária Trivia Trens. Na ocasião, um foco de incêndio foi registrado em uma composição próxima ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca.