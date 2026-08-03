Shawn Mendes vai a culto evangélico em São Caetano do Sul

Shawn Mendes foi visto em um culto evangélico em São Caetano do Sul no último domingo, 2. No vídeo que circula nas redes sociais, o americano aparece ao lado de Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Lucas.

A postagem rapidamente viralizou nas redes sociais. Em determinado momento do vídeo, filmado das costas dos famosos, Mendes aparece com as mãos levantadas.

O grupo também esteve junto em outro momento da semana. Na sexta-feira, 31, o quarteto foi visto no show de Xuxa, quando a cantora pediu para que Marquezine lhe desse "netinhos".

Livro religioso que Mendes e Marquezine apareceram lendo

Shawn Mendes e Bruna Marquezine foram vistos recentemente lendo um livro religioso em conjunto. A obra escolhida pelo casal era Sinners in the Hands of a Loving God: The Scandalous Truth of the Very Good News (em tradução livre, Pecadores nas Mãos de um Deus Amoroso).

O livro, lançado em 2017, de autoria do pastor e teólogo norte-americano Brian Zahnd, trata sobre fé.