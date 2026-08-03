Sid Wilson: o que se sabe sobre a possível demissão do DJ do Slipknot

Sid Wilson, DJ e tecladista do Slipknot, teria sido demitido da banda, segundo informações do TMZ. A suposta saída do músico vem após quase 30 anos na formação, já que ele faz parte do elenco original do grupo.

O portal americano publicou na última sexta-feira, 31, uma nota na qual noticiava a demissão de Wilson, afirmando ter tido acesso a informações de uma fonte próxima ao grupo.

Até o momento, nenhuma das partes confirmou ou desmentiu a informação. O DJ fez publicações em suas redes sociais desde que a notícia passou a circular, mas nada que tivesse conexão com a suposta saída.

O portal afirmou que o possível motivo para sua suposta demissão não foi revelado.

O Slipknot passou por mudanças em sua formação nos últimos anos. Após a saída do baterista Jay Weinberg, a vaga foi ocupada pelo brasileiro Eloy Casagrande, à época, músico do Sepultura.

Suposta indireta de Jim Root

No mesmo dia em que os rumores passaram a circular, Jim Root, guitarrista do Slipknot, publicou um story que foi interpretado por alguns como uma indireta sobre o assunto. "Não acredite em tudo que você lê. Pare. Pense. Respire fundo. Reflita sobre isso por um tempo. Talvez, só talvez, espere até que haja mais informações", escreveu o músico.