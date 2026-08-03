Lito Sousa detalha diagnóstico de câncer de próstata e internação por inflamação cerebral

O criador de conteúdo e especialista em aviação Lito Sousa publicou um vídeo neste domingo, 3, em seu canal no Youtube, contando como descobriu o câncer de próstata e fornecendo mais detalhes sobre a internação para avaliação neurológica de emergência no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Lito revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata há cerca de três meses. A descoberta foi feita em um acompanhamento médico de rotina. Em exames, ele notou uma elevação nos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA), o que o levou imediatamente ao urologista.

Após exames complementares de ressonância magnética e biópsia, foi confirmada a presença de um carcinoma classificado como de risco intermediário-baixo. Entre as opções de tratamento apresentadas, Lito optou pela prostatectomia, uma cirurgia para remoção total da próstata.

O criador de conteúdo destacou a importância da detecção precoce para aumentar drasticamente as chances de sucesso do tratamento. "Quando o câncer de próstata é encontrado ainda localizado, a taxa de sobrevida em 5 anos passa de 99%. A diferença entre eu estar aqui contando isso com tranquilidade foi o exame de rotina", disse.

Início dos Sintomas Neurológicos

Enquanto organizava o tratamento para o câncer, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele conta que percebeu a perda progressiva de controle motor no braço e na mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, evoluindo para dormência e falta de coordenação.

Durante uma viagem aos Estados Unidos, a alteração postural e o comprometimento motor tornaram-se mais acentuados. Após uma consulta à distância com a equipe neurológica do Hospital Albert Einstein, Lito decidiu antecipar o retorno ao Brasil.

Ao desembarcar em São Paulo, Lito seguiu direto para o hospital, onde permaneceu internado por nove dias. Exames confirmaram uma inflamação no lado direito do cérebro, responsável pela perda de controle motor no lado esquerdo do corpo. O tratamento hospitalar envolveu ciclos de pulsoterapia com corticoides e infusão de imunoglobulina.

Atualmente, Lito afirma que passa por uma rotina intensiva de fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação física para recuperar os movimentos e o equilíbrio.