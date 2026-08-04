Movimentação financeira

Ainda conforme a investigação, um Relatório de Inteligência Financeira apontou movimentações incompatíveis com a renda do policial investigado. Wagner recebeu R$ 259.600,14 em transferências sem justificativa econômica num curto período, além de outras operações suspeitas.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou o cumprimento das prisões temporárias e dos mandados de busca e apreensão. De acordo com a decisão judicial, as medidas são necessárias para evitar destruição de provas, interferência entre os investigados e permitir a identificação de outros possíveis membros da quadrilha.