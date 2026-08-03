Ibirapuera terá shows gratuitos de Criolo e BaianaSystem; saiba como retirar ingressos

Shows gratuitos de Criolo, com participação de Ajulliacosta, em 15 de agosto, e do BaianaSystem, no dia 16, já estão com os ingressos disponíveis para a retirada.
Ambas as apresentações, que ocorrem como parte SP2B - São Paulo Beyond Business, serão na parte externa do Auditório Ibirapuera às 18h30.
Como retirar os ingressos
Os ingressos gratuitos podem ser retirados no site oficial da Ticketmaster neste link. Atenção ao fato de que são entradas limitadas e estará disponível apenas um ingresso por show por CPF.
Aos visitantes do evento, há uma diferenciação no acesso, de acordo com cada credencial.
Categorias Platinum, Enterprise e Explorer: Acesso sem necessidade de retirar ingressos;
Day Pass ou Z Pass: É necessária a retirada de ingressos;
Empower: Válida no sábado, com show de Criolo e Ajulliacosta; para assistir ao BaianaSystem, é preciso retirar ingresso.
Sobre os shows
A programação, cuja direção artística traz Zé Ricardo, conta com 42 shows gratuitos de artistas como Annalu, Clariana, João Sabiá, Jonathan Ferr, Miranda Kassin, Vanessa Jackson, Vanessa Moreno e Fi Maróstica.