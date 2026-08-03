Ibirapuera terá shows gratuitos de Criolo e BaianaSystem; saiba como retirar ingressos

Shows gratuitos de Criolo, com participação de Ajulliacosta, em 15 de agosto, e do BaianaSystem, no dia 16, já estão com os ingressos disponíveis para a retirada.

Ambas as apresentações, que ocorrem como parte SP2B - São Paulo Beyond Business, serão na parte externa do Auditório Ibirapuera às 18h30.

Como retirar os ingressos

Os ingressos gratuitos podem ser retirados no site oficial da Ticketmaster neste link . Atenção ao fato de que são entradas limitadas e estará disponível apenas um ingresso por show por CPF.

Aos visitantes do evento, há uma diferenciação no acesso, de acordo com cada credencial.

Categorias Platinum, Enterprise e Explorer: Acesso sem necessidade de retirar ingressos;

Day Pass ou Z Pass: É necessária a retirada de ingressos;

Empower: Válida no sábado, com show de Criolo e Ajulliacosta; para assistir ao BaianaSystem, é preciso retirar ingresso.

Sobre os shows

A programação, cuja direção artística traz Zé Ricardo, conta com 42 shows gratuitos de artistas como Annalu, Clariana, João Sabiá, Jonathan Ferr, Miranda Kassin, Vanessa Jackson, Vanessa Moreno e Fi Maróstica.