Ator processa a Cazé TV e pede R$ 120 mil por danos morais: 'Grande prejuízo'

Casimiro Miguel e a CazéTV são alvo de uma ação judicial por causa de um comentário feito pelo influenciador e apresentador durante uma transmissão ao vivo no canal Cortes do Casimito, no YouTube. Na ocasião, ele reagia a um episódio de Pesadelo na Cozinha, comandado pelo chef francês Érick Jacquin. O processo, ao qual o Estadão teve acesso, tramita na 2ª Vara Cível da Pavuna, no Rio de Janeiro.

O ator e figurante José Aloisio Lemes da Silva pede indenização de R$ 120 mil por danos morais. Segundo a ação, Casimiro afirmou "esse cara é esquisito" enquanto a imagem do artista aparecia em cena no reality, exibido originalmente há cinco anos, no episódio chamado Mamma Júlia, o 1º episódio da 3ª temporada.

O Estadão procurou por Casimiro, mas ainda não obteve retorno. Já a Cazé TV optou por não se pronunciar. O espaço segue aberto.

Na petição, José Aloisio afirma ser homossexual e sustenta que a declaração extrapolou os limites da liberdade de expressão. Segundo ele, o comentário reforçou estereótipos discriminatórios e o expôs ao ridículo diante da audiência.

Além da indenização, o ator solicita que a Justiça determine a remoção do vídeo, que permanece disponível no YouTube e acumula cerca de 17 milhões de visualizações. Ele também pede que Casimiro publique uma retratação na mesma plataforma em que o comentário foi feito.

Procurado pelo Estadão, Salamoni Queiroz, advogado de José Aloisio, afirmou que o impacto da declaração vai além das palavras utilizadas por Casimiro.

"O escritório Salamoni Queiroz, por meio de seu diretor Lucas Salamoni, declara que a ofensa ao autor não deve ser analisada apenas pelas palavras proferidas, mas também pela proporção que ganhou, em razão da dimensão da figura pública e de todo o conglomerado em torno do réu, que possui uma das redes de comunicação mais assistidas do país. Isso gerou grande prejuízo ao expor o ofendido, que não possui condições técnicas comparáveis às da CazéTV. Até o momento, os advogados do réu não entraram em contato conosco para retirar o vídeo, e continuamos aguardando", destacou.