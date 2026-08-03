Morre a artista Margarida Pandolfo, mãe da dupla OSGEMEOS

A artista Margarida L. Kanciukaitis Pandolfo, mãe da dupla OSGEMEOS, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 3, pelos filhos, que prestaram uma homenagem à mãe em publicação nas redes sociais.

"Mãe, obrigado por tudo o que a senhora fez por todos nós. Seu amor, sua força e sua generosidade estarão para sempre gravados em nossos corações. A saudade será imensa, mas temos a certeza de que sua presença continuará nos acompanhando, iluminando nossos caminhos e cuidando de nossa família com o mesmo carinho de sempre", escreveram.

Na mensagem, Otávio e Gustavo Pandolfo também agradeceram à equipe médica, mas não divulgaram a causa da morte.

A trajetória de Margarida Pandolfo

Margarida construiu uma trajetória artística marcada por trabalhos têxteis e pela valorização das memórias familiares e de suas raízes lituanas. Ela bordou e desenhou por toda a vida, mas foi a partir dos anos 1990, por incentivo de seus filhos, que se dedicou mais ativamente à sua arte.

Em julho deste ano, ela inaugurou sua primeira exposição individual no Museu da Imigração. Intitulada Assim Bordei Meus Sonhos: Margarida L. Kanciukaitis Pandolfo, a mostra, em cartaz até 6 de outubro, integra a programação do centenário da imigração lituana em São Paulo e reúne bordados, crochês, pinturas e obras produzidas a partir de retalhos de tecido.

Em nota, o Museu da Imigração dedicou "os mais sinceros sentimentos" e enviou "um abraço carinhoso aos familiares, amigos e a todos que foram tocados pela criação e pelo legado de Dona Margarida".