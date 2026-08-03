Cantor do AC/DC quase é atingido por canhão e escapa de acidente em show nos EUA

No sábado, 1º, o vocalista do AC/DC, Brian Johnson, escapou por pouco de ser atingido por um canhão cenográfico durante a apresentação da banda no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos, como parte norte-americana da turnê Pwr Up, que passou pelo Brasil em fevereiro e março.

O incidente ocorreu na introdução de For Those About To Rock (We Salute You), música de 1981 que tradicionalmente encerra os shows do grupo. Um dos canhões utilizados na encenação despencou sobre o palco e disparou um projétil cenográfico, que atingiu o chão a poucos centímetros de Johnson.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento do imprevisto. Nas imagens, o cantor reage imediatamente, recua e observa o local onde o projétil caiu antes de retomar a apresentação.

Apesar do susto, o show prosseguiu normalmente até o fim. Até o momento, a banda não se pronunciou sobre o episódio. O AC/DC volta aos palcos na quarta-feira, 5, em São Francisco, na Califórnia.