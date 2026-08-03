Nivea Stelmann comenta reações a separação de Marcus Rocha: 'Escondi o celular da minha filha'

A atriz Nivea Stelmann voltou a falar sobre o divórcio do empresário Marcus Rocha após 14 anos de casamento. Segundo a atriz, ela tem lidado com suposições na internet sobre a separação e chegou a esconder o celular da filha, Bruna, para evitar que a adolescente tivesse contato com os comentários.

"Por mais que eu seja uma pessoa boa de comunicação, não adianta. Porque o que eu falo não vai ser o que você vai entender", disse ela em um vídeo gravado para as redes sociais. "Eu estou há três dias sem poder entrar na internet e escondendo o celular da minha filha para ela não sofrer mais do que já está sofrendo."

Nivea afirmou que, entre as suposições sobre o motivo do término, teve de lidar com pessoas sugerindo que ela havia feito "greve de sexo", que um dos dois havia se envolvido em uma traição ou que haviam feito "'birrinha' e jogado fora 14 anos de casamento". "Sempre tem uma tendência muito grande em colocar a culpa na mulher. Eu nunca falei que fiz 'greve de sexo' na vida. Isso nunca aconteceu", comentou.

A atriz ainda disse que "a tristeza vende". "Por que ver o outro dilacerado e com o coração sangrando vende? Por que tem que inventar um motivo? O que vai mudar na vida dessas pessoas?", questionou.

Ela voltou a afirmar que o fim do casamento foi causado por "um ponto de divergência". "Vocês não sabem o que aconteceu, ninguém sabe. Se alguém sabe, sou eu e ele. [...] Está tudo bem entre nós. Nós nos respeitamos, somos amigos, mas teve uma coisa muito séria que não necessariamente tem que ser mulher ou outro, que não necessariamente tem que ser greves."

Por fim, Nivea negou que um dos dois queira retomar o relacionamento e voltou a falar sobre a reação do ex-marido com o término. "Foi uma decisão nossa. Madura. O que eu falei que eu fiquei em choque foi pela rapidez. Eu acho que foi impulsivo, eu acho que foi muito 'no pique', sem parar para pensar ou para ouvir o coração."

A atriz ainda afirmou que o ex-casal sempre teve "uma postura de discrição" durante o casamento. "Sempre fomos um casal muito legal. Pessoas boas um com o outro. Por que a gente tem que inventar alguma coisa só para agradar? Ainda falei brincando: 'Nem o motivo a gente concorda'. Porque não existe só um motivo", disse.

Nivea revelou o divórcio em entrevista ao podcast Papagaio Falante na última quinta, 30. "Eu passei a não dormir mais com ele. Achei que era uma crise que iríamos resolver dentro da nossa casa entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite pro dia, comprou uma casa, resolveu ir embora. Minha filha está sem entender, igualzinha a mim", contou na ocasião.

Nivea e Marcus são pais de Bruna, de 14 anos. A atriz também é mãe de Miguel, 21, de seu relacionamento anterior com Mário Frias.