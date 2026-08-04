Novo 'Homem-Aranha' registra segundo maior público de uma estreia nos cinemas brasileiros

Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo filme do herói interpretado por Tom Holland, teve uma grande estreia nas bilheterias brasileiras: segundo dados da Rentrak, ele arrecadou R$ 127 milhões, com um público de 5,31 milhões de espectadores.





Em termos de público, é a segunda melhor estreia de um filme nos cinemas brasileiros desde o início da série histórica, em 2002. O longa fica atrás somente de Vingadores: Ultimato, que levou 5,59 milhões de pessoas aos cinemas em sua estreia, em abril de 2019.





O novo Homem-Aranha fica, assim, à frente de Divertida Mente 2 (2024), com 4,55 milhões, e da aventura anterior do herói, Sem Volta Para Casa (2021), com 4,49 milhões de espectadores.





Internacionalmente, o filme também teve bom desempenho, tendo arrecadado impressionantes US$ 927 milhões no mundo todo. Ele ainda superou Ultimato e registrou a melhor estreia das bilheterias norte-americanas, com US$ 360 milhões arrecadados.





Veja o ranking das maiores estreias do cinema no Brasil, em números de espectadores:





Vingadores: Ultimato (2019): 5,59 milhões

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026): 5,31 milhões

Divertida Mente 2 (2024): 4,55 milhões

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021): 4,49 milhões

Barbie (2023): 4,21 milhões

O Rei Leão (2019): 3,77 milhões

Vingadores - Guerra Infinita (2018): 3,75 milhões