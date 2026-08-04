Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

O cantor Gilberto Gil precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite do último domingo, 2, após ficar preso no elevador do prédio onde mora, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A operação foi realizada por militares do 17º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), e o artista deixou o local sem ferimentos.

O resgate foi divulgado pelo perfil oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro nas redes sociais. Em publicação, a corporação informou que a ocorrência foi atendida com rapidez e que a ação garantiu a retirada do cantor em segurança. A postagem também trouxe uma foto de Gil ao lado da equipe que participou da operação.

Nos comentários, o músico agradeceu o atendimento recebido. "Obrigado pela agilidade e cuidado. Aquele abraço", escreveu.

Segundo informações do Gshow, por causa do incidente, Gil não conseguiu comparecer a um compromisso previsto para a mesma noite. O cantor era esperado entre os convidados do espetáculo Tarsila, a brasileira, em cartaz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello no elenco.